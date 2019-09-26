الحكومة: لا صحة لرفض جامعة القاهرة تسكين الطلاب الجُدد بالمدن الجامعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن رفض جامعة القاهرة تسكين الطلاب الجُدد بالمدن الجامعية.

وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس أنه تواصل مع جامعة القاهرة، التي بدورها نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة إطلاقاً لرفض الجامعة تسكين الطلاب الجُدد بالمدن الجامعية، مُوضحةً أنه تم تسكين جميع الطلاب والطالبات المُدرجين على جدول التسكين اليومي والمستوفين لشروط القبول، مع استمرار التقدم لتنسيق القبول للمدن الجامعية حتى 15 نوفمبر المقبل.

ولفتت جامعة القاهرة، بحسب المركز الإعلامي، إلى أن الإجراءات الخاصة بتسكين الطلاب تسير بشكل منتظم وفقًا للجداول المُعلنة منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.

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وأكدت الجامعة كذلك على عدم وضع أية شروط جديدة لقبول الطلاب بالمدن الجامعية للعام الجامعي الحالي، وأن الشروط المطبقة كما هي دون أي تغيير؛ والتي تتمثل في أن يكون الطالب مُنتظماً بإحدى كليات جامعة القاهرة (مرحلتي الليسانس والبكالوريوس)، وأن يكون مُقيماً خارج نطاق الـ 50 كم من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى أن يكون ناجحاً بتقدير جيد بحد أدنى، وفي حالة توفر أماكن يتم تسكين الطلاب الحاصلين على تقدير مقبول، وألا يكون وقع على الطالب إحدى العقوبات من المدينة أو الكلية، وتُطبق تلك القواعد على الطلاب الجدد إلى جانب الطلاب القدامى، وأيضاً الطلاب الوافدين، لافتةً إلى تخصيص أماكن للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الصحية.

وأضافت الجامعة أن المدن الجامعية لجامعة القاهرة تستقبل كل عام ما لا يقل عن 14 ألف طالب وطالبة من أبناء المحافظات المختلفة بمصر، ومن أبناء البلاد الأجنبية الدارسين بجامعة القاهرة، حيث تم تجديد وتأهيل 11 مبنى من مباني المدن الجامعية.

وأشارت إلى قيامها بإنهاء كافة أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق والمصاعد داخل الحرم الجامعي، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، فضلاً عن تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي، وتطوير منظومة الكاميرات.

وناشدت الجامعة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالجامعة للتأكد من الأخبار قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب الطلاب، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للجامعة (cu.edu.eg).