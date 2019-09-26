مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اجتماعاً اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور محمد عبدالعاطي ، وزير الموارد المائية والري، والسفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية، وممثلين عن وزارة الدفاع، وعدد من الجهات المعنية.
وناقشت اللجنة التحضير لاجتماعات المجموعة العلمية المستقلة المزمع عقدها في الخرطوم خلال الفترة من ٣٠ سبتمبر إلى ٣ أكتوبر ٢٠١٩، والتى سيعقبها اجتماع وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم يومى ٤ و ٥ أكتوبر ٢٠١٩.
وتناولت اللجنة أهمية الانخراط في تفاوض فني جاد حول المقترح المصرى وأية أفكار أو أطروحات أخرى تسهم فى تقريب وجهات النظر، وتساعد فى التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعي مصالح الدول الثلاث، دون قيام أي طرف بفرض الأمر الواقع، وعدم مراعاة مصالح الأطراف الأخرى، خاصة أن نهر النيل يمثل شريان حياة للشعب المصري.
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