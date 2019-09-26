بعد 4 جرائم.. عصابة سرقة السيارات تحت التهديد في قبضة الأمن بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، بالتنسيق مع الأمن العام، القبض على تشكيل عصابي مكون من 7 أفراد، لقيامهم بسرقة السيارات من المواطنين تحت تهديد السلاح، وتبين ارتكابهم 4 وقائع سرقات.

ورد بلاغ تبلغ لمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية من أحد المواطنين- مقيم بدائرة المركز) أنه أثناء قيادته سيارة ملاكي بطريق (الزقازيق/أبوحماد) بدائرة المركز اعترضه ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي لم يحدد رقمها وهددوه بسلاح ناري واستولوا منه على سيارته وفروا هاربين.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالشرقية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة 7 من العناصر الإجرامية الخطرة، لستة منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركزي شرطة الزقازيق وأبوحماد.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت إحداها عن ضبط خمسة منهم حال استقلالهم السيارة الملاكي المُبلغ بسرقتها في الواقعة قيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة الزقازيق وضبط بحوزتهم (بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة، 17 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، 4 هواتف محمولة، رخصة تسيير السيارة المُبلغ بسرقتها، توكيل إدارة من مالكها للمجني عليه، مبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام سيارة ملاكي عقب قيامهم بسرقتها من قائدها سائق بإحدى شركات نقل الركاب باستخدام تطبيق على الهاتف المحمول - مقيم بمنشأة القناطر بالجيزة) كرهاً عنه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة والمحرر عنها محضر بالقسم، وبيعها للهاربين بمبلغ (25 ألف جنيه) عقب ارتكابهم الواقعة.

أمكن ضبط الهاربين حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بدائرة مركز شرطة أبوحماد وضُبط بحوزة أحدهم (بندقية آلية، 13 طلقة نارية من ذات العيار، رخصة تسيير باسم أحد الأشخاص، وبالكشف عن السيارة تبين أنها ذات السيارة المُبلغ بسرقتها بقسم شرطة الأهرام.

بمواجهتهما اعترفا وأيدا ما جاء بأقوال باقي المتهمين وأضافا بتزوير رخصتها وتغيير لوحاتها المعدنية حتى يتمكنا من السير بها، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بشراء سيارتين أخريتان مبلغ بسرقتهما من نجل أحدهما (محبوس على ذمة قضايا سرقات سيارات) وبيعهما السيارتين لـ ( عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق ) وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته إحدى السيارات المبلغ بسرقتهما وأقر بعلمه أنها من متحصلات سرقة وقيامه بتغيير لوحاتها المعدنية حتى يتمكن من السير بها وأضاف بأن السيارة الثانية قام ببيعها لـ ( سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق ) والتي ضُبطت بتاريخ 22 الجاري بمعرفة قسم مباحث مرور الزقازيق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .