ضبط شقيقين هاربين من حكم بالإعدام في كفر شكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرة أمن القليوبية، شقيقان، محكوم عليهما بالإعدام في قضية قتل عمد وذلك حال تواجدهما بممركز كفر شكر. تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة شرق الدلتا أفادت تردد "شقيقان -مُقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية -محكوم عليهما بالإعدام في قضية قتل عمد" على دائرة مركز شرطة كفر شكر بنطاق أمن القليوبية. على الفور تم استهدافهما من خلال إعداد العديد من الأكمنة والتي أسفر إحداها عن ضبطهما بطريق "القاهرة/المنصورة" دائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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