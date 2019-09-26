محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شاب مصرعه تحت عجلات قطار بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، اليوم الخميس. تلقى العميد محمد عطوية مأمور قسم شرطة العياط إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بجوار شريط السكة الحديد بدائرة المركز. التحريات الأولية ورواية شهود عيان أفادت بأن المتوفى" يدعى "أحمد.ف" أنقذ طفلين من الموت لدى مرور القطار بمكان الحادث، ليلقى حتفه في الحال. تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شاب أنقذ طفلين من الموت تحت عجلات قطار بالعياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.