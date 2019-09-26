الانتقام الأعمى.. كشف لغز العثور على جثة "عامل أبو المطامير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت مباحث البحيرة، في كشف غموض مقتل شاب عُثر على جثته بإحدى الطرق بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أبوالمطامير بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة عامل، 16 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير، بإحدى الطرق بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير، مصاب بجروح طعنية بالبطن والظهر، وما قرره والده بخروج نجله من مسكنهما وعدم عودته.

توصلت جهود فريق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي البحيرة إلى أن مرتكبي الواقعة "شخصين، مقيمان بذات الناحية".

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقر أحدهما برغبته في الانتقام من المجني عليه وأهليته لقيام عمه بالتعدي بالضرب على شقيقه فعقد العزم على التخلص من المجني عليه باستخدام سكين، وفي سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهم الثاني وقاما باستدراجه بدراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك المتهم الآخر بزعم التنزه، وحال وصولهم لمكان الواقعة تعدى عليه الأول بالسكين فأودى بحياته وألقيا بجثته بمكان العثور عليها.

وأضاف الآخر بإصابته بجرح قطعي باليد اليسرى حال تعدى الأول على المجني عليه وقيامه بشل حركته لمنعه من المقاومة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.