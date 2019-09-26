بلغت تعاملاتهم 650 ألف دولار.. ضبط 3 تجار عملة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالدقهلية.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام مالك شركة صرافة كائن مقرها بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية تم إلغاء ترخيصها لمخالفتها القواعد المنظمة لنشاطها، سبق اتهامه في قضيتي اتجار في النقد بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من مقر شركته المشار إليها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم توجيه مأمورية استهدفت مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المتهم وبصحبته

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نجله، وعامل بالشركة" وبتفتيش مقر الشركة عثر على مبالغ مالية عملات مختلفة "محلية، أجنبية"، 17 إيصال إيداع بأحد البنوك بالدولار الأمريكي في غضون عام 2019 بأسماء أشخاص مختلفة بلغت قيمة مجموعها "659000" ستمائة وتسعة وخمسون ألف دولار أمريكي".

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم غير المشروع وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.