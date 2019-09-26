"الداخلية" تضبط عصابة غسل أموال في المخدرات بقيمة 40 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم 4 متهمين، قاموا بغسل قرابة 40 مليون جنيه، حصيلة أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم 4 متهمين، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضي الزراعية وإقامة المشاريع التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 40 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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