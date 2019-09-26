خلال يوم.. أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب بأكثر من مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ حملات أمنية مكثفة في مجال ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 11 قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، ضُبط خلالها "ملابس أجنبية الصنع، أمتعة شخصية، أجهزة ألعاب "بلاى ستيشن"، إطارات كاوتش- مستلزمات تجميل، بطاريات جافة" بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا "1,842,336–مليون وثمانمائة واثنان وأربعون آلفاً وثلاثمائة وستة وثلاثون جنيهاً".

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وضُبط في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد قضية تهريب مبالغ أجنبية ومحلية، كما تم قضيةواحدة في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط 3 قضايا، وضُبط في مجال الأمن العام 53قضية "مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح ، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائي، مخالفات شروط التراخيص، انتهاء مدة التصريح".

وأثمرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1030 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 268 حكم قضائى متنوع، وضُبط في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد 3 قضايا متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.