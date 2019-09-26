أخبار مصر | 'الأهرام' تعلن تسوية مديونياتها لدى بنك القاهرة.. وتوقع 3 بروتوكولات تعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأهرام' تعلن تسوية مديونياتها لدى بنك القاهرة.. وتوقع 3 بروتوكولات تعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت مؤسسة الأهرام، 3 بروتوكولات مع بنك القاهرة؛ تستهدف تعزيز التعاون المستقبلي، واستثمار الإمكانيات المتاحة لكل منها، بما يخدم مصالح الطرفين.

كما اتفق الطرفان على أن توفر مؤسسة الأهرام أماكن لبنك القاهرة، لوضع ماكينات الصراف الآلي في كل هذه الأماكن.

واتفق الطرفان أيضًا على دعم التعاون بين مؤسسة الأهرام ووكالة الأهرام للإعلان ومطابع الأهرام التجارية وبنك القاهرة، في مجال الإعلانات والمطبوعات؛ بحيث تقوم المؤسسة بإنتاج أية مطبوعات تخص بنك القاهرة، بما يشكل تعاونًا واستثمارًا جيدًا بين الطرفين.

كما تم توقيع عقد تسوية مديونية متراكمة على مؤسسة الأهرام لدى بنك القاهرة، تبلغ قيمتها 85 مليون جنيه؛ حيث تم التوصل لهذه التسوية مقابل تأجير مقر بمبنى المؤسسة بشارع الجلاء، لافتتاح فرع كبير لبنك القاهرة، لتقديم خدماته المصرفية لمختلف شرائح العملاء.

وقال عبدالمحسن رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إن المديونية بدأت عام 2014 وتراكمت بمرور الوقت، نتيجة عدم السداد، مما أدى الى تراكم الفوائد الموجودة على أصل الدين.

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وبدأ التشاور مع البنك منذ نحو شهرين، في إطار البحث عن حلول لهذه المشكلة، وتم التوصل إلى فكرة فتح فرع لبنك القاهرة بمؤسسة الأهرام، ليكون ثالث بنك لديه فرع بالمؤسسة بعد البنك الأهلي وبنك مصر.

وأضاف أن هناك خطة يتم التشاور بشأنها مع بنك القاهرة، لافتتاح ثلاث فرع جديد في مقر جامعة الأهرام الكندية وشركة سيسب المملوكة للمؤسسة، والتي تقع على الطريق البطيء بقليوب والفرع الثالث فى العامرية بالإسكندرية، ومن المقرر أن تبدأ الخطوات التنفيذية لإنشاء هذه الفروع الجديدة بعد قيام اللجان الهندسية والمختصة من البنك والمؤسسة، لوضع التصور اللازم وطريقة إنشاء هذه الفروع.

وأكد أن ذلك من الإنجازات الإضافية التي تحققت خلال العامين الماضين، أن المؤسية تمضي على عدة مسارات، أهمها استثمار الأصول، والتوسع في مصادر تمويل جديدة، وذلك على غرار ما حدث في جامعة الأهرام الكندية، وإضافة 3 كليات جديدة، واستثمار الأصلل المملوك للمؤسسة بمدينة الغردقة، وإقامة مبنى تجاري وفندقي وإداري وسكني، بالإضافة إلى بناء مجمع إداري تجاري بالقرية الذكية.

وأوضح أنه سيقوم بتخفيض المديونية المتراكمة الموروثة، مثلما حدث في بنك القاهرة، وهناك محاولات أخرى تبذل الآن مع البنوك الأخرى.