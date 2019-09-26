أخبار مصر | عاجل.. قرار جمهوري للرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار جمهوري للرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 178 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة لمصر تسهيلا ائتمانيا يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى مليون يورو، والموقع في القاهرة في 28 يناير 2019.

ويستهدف القرض تمويل "برنامج دعم المشروعات النسائية" والذي من شأنه أن يزيد من الإدماج المالي للمرأة ويدعم ريادتها التجارية؛ بهدف خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

كما سيساهم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في توظيف القطاع الخاص واستحداث مصادر للدخل خاصة في سياق دعم المرأة.