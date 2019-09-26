أخبار مصر | حقيقية إغلاق قناة 'النيل للرياضة'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقية إغلاق قناة 'النيل للرياضة' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ما يتردد بشأن إغلاق قناة النيل للرياضة، ووصفه بالشائعات التي يروّج لها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن رئيس القناة كلفه بإعداد خطة عمل لنقل بطولة دوري «المظاليم».

وأضاف في تصريحات صحفية، أن رعاة الكرة المصرية والمعلنين طلبوا بث الدوري على قناة «تايم سبورت» وليس «النيل للرياضة»، وبالتالي «نحن تحت أمر المعلن»، ولا توجد مشكلة في ذلك الأمر، لأن كلتا القناتين مِلْك للهيئة، لافتًا إلى أن تكلفة نقل مباريات الدورى تُقدر بـ120 مليون جنيه، وشركة «بريزنتيشن» كانت راعية للنيل للرياضة، لفترة استمرت 4 سنوات، لكنها لم تحقق الأرباح الكافية للاستمرار