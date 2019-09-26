مصر | خلال 48 ساعة.. تحرير 11976 مخالفة مرورية متنوعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 48 ساعة.. تحرير 11976 مخالفة مرورية متنوعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
وفي سياق آخر كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.
وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير أكثر من 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة تنوعت ما بين ضبط (1476) مخالفة انتظار خاطئ، (482 ) مخالفات متنوعة، ضبط سيارة بدون لوحات معدنية، وضبط ( 2 ) دراجة بدون لوحات معدنية، ضبط ( 73 ) مخالفة تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 14 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، ( 8 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1846 ) نـمــوذج 125، ( 20 ) مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، ( 18 ) زجاج فاميه، ( 8 ) حجز توك توك، ( 59 ) التصالح الفوري، ( 16 ) ملصقات ومتعلقات، ( 4 ) دخان كثيف، ( 34 ) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 4123 مخالفة مرورية.