مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 163 قطعة سلاح ناري بحوزة 148 متهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 163 قطعة سلاح ناري بحوزة 148 متهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبط ( 163 قطعة سلاح ناري بحوزة 148 متهم)، وذلك على النحو التالي (16) بندقية آلية، (3) بنادق رصاص، (29) بندقية خرطوش، (13) طبنجة، (102) فرد محلي، (15) خزينة متنوعة، (165) طلقة مختلفة الأعيرة، (220) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (75586) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي (336) حكم جناية، (21760) حكم حبس جزئي، (4132) حكم حبس مستأنف، (39103) حكم غرامة، (10255) حكم مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (233) قضية مخدرات بحوزة (245) متهما، ضُبط خلالها الآتي كمية من مخدر البانجو وزنت ( 51،225 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 10،107 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،398 كيلو جرام )، كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،485 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت ( 200 جرام)، عدد (32620) قرص منشط ومخدر.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (6) متهمين، كونوا (2) تشكيل عصابي، ارتكبوا (4) حوادث متنوعة، وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (56) متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (17) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (239) دراجة نارية مخالفة، في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (سيارتين)، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطريق والبيئة: ضبط (36630) مخالفة مرورية (801) قضية مرافق، (113) قضية بيئة.

في مجال فحص السائقين: فحص (101) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (11) منهم، وفى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (30) قضية مصنفات متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية