مصر | تعرف على جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية تهريب مبالغ أجنبية ومحلية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة: ضبط (1) قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (3) قضايا، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (53) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائي، مخالفات شروط التراخيص، انتهاء مدة التصريح).
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1030) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (268) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (3) قضايا متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة.