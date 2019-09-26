مصر | تعرف على جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة

وجاء ذلك على النحو التالي، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (11) قضية تهريب.. أبرز ما ضُبط خلالها (ملابس أجنبية الصنع- أمتعة شخصية- أجهزة ألعاب "بلاي ستيشن"- إطارات كاوتش- مستلزمات تجميل- بطاريات جافة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى في تلك القضايا (1،842،336–مليون وثمانمائة وإثنان وأربعون آلفًا وثلاثمائة وستة وثلاثون جنيهًا ).

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية تهريب مبالغ أجنبية ومحلية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة: ضبط (1) قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (3) قضايا، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (53) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائي، مخالفات شروط التراخيص، انتهاء مدة التصريح).