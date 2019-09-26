مصر | تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق وآخرين بـ"الحزام الأخضر" لـ26 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق وآخرين بـ"الحزام الأخضر" لـ26 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري رئيس المحكمة جلسة محاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الأسكان الاسبق ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "الحزام الأخضر" لجلسة 26 ديسمبر المقبل لتقديم ما يفيد التصالح مع الدولة.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسح فل.

ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال "سمير. ز" رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها.

وكان قد أحال المستشار مصطفى الحسيني "المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا السابق " محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق إلى محكمة الجنايات في قضية الحزام الأخضر بالقاهرة الجديدة.