مصر | في حملات أمنية مكبرة.. سقوط 40 تاجر مخدرات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حملات أمنية مكبرة.. سقوط 40 تاجر مخدرات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 40 متهم، من بينهم تجار مواد مخدرة، وقضايا تعاطي، ضبط بحوزتهم 2335 جرام حشيش، 391 أقراص مخدرة، 1420 جرام إستروكس، 70 جرام هيروين، جرام بانجو، جرام افيون، جرام شادو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط عدد 7 متهمين، من بينهم دفاع عن النفس، وعثر بحوزتهم على طبنجه عيار 9 مم، 9 فرد خرطوش محلي الصنع، 21 طلقة مختلفة الأعيرة.

وفي سياق آخر كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عدة حملات بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لملاحقة الخارجين عن القانون وضبط تجار وحائزي الأسلحة النارية واليضاء، وتجار المخدرات، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 42 متهم، من بينهم اتجار، وقضايا تعاطي، ضبط بحوزتهم 1895 جرام حشيش، 437 أقراص مخدرة، 1170 جرام إستروكس، 201 جرام هيروين، جرام بانجو، جرام افيون، 50 جرام شادو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط عدد 15 متهما، 5 دفاع عن النفس، وعثر بحوزتهم على طبنجه عيار 9 مم، 10 فرد خرطوش محلى الصنع، بندقة ألية عيار 7،62×39، بندقية خرطوش عيار 12 مم، 23 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.