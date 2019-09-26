مصر | تأجيل إعادة إجراءات محاكمة "بديع" و46 آخرين بـ"أحداث قسم العرب" لـ24 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة "بديع" و46 آخرين بـ"أحداث قسم العرب" لـ24 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت اليوم الخميس محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم جلسة إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و46 آخرين في اتهامهم بأحداث العنف والقتل التي وقعت في محيط قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد في أغسطس 2013 وذلك لجلسة 24 أكتوبر المقبل لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم ولسماع مرافعة ممثل النيابة العامة.

واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وفور بدء الجلسة أفادت المحكمة بورود خطاب من مدير مصلحة السجون يفيد تعذر نقل المتهمين المحبوسين من محبسهم إلى مقر محاكمتهم لدواع أمنية.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، أصدرت في أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وتقدم المتهمون المدانون بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قضت بإلغاء أحكام الإدانة وإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.

وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 غسطس2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 اشخاص من شانه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم اسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشات الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والادوات المعدة للاعتداء على الاشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الاسلحة والادوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.