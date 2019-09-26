شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه البحر الأحمر» تطهّر خزانات المدارس والمعاهد الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، عن قيام الشركة بتنفيذ حملة لتطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس والمعاهد الأزهرية مجانًا بجميع مدن المحافظة.

وأوضح أن أعمال تطهير وتعقيم الخزانات تتم من خلال فرق متخصصة، ويتم إجراء كافة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية لتأمين جودة مياه الشرب، التي يتم تقديمها لطلاب المدارس.

Advertisements

وأضاف أن الشركة قامت بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية لحصر جميع المدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى مدن المحافظة. وأكد جودة مياه الشرب المنتجة من محطات الشركة، والحرص على مراقبة جودة المياه التي تصل للمواطن.

وأشار إلى الإجراءات الاحترازية الدائمة التي تتخذها الشركة لمراقبة جودة مياه الشرب، موضحًا قيام الإدارة العامة للمعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءًا من خروجها من المحطات حتى وصولها للمواطن، بجانب تواجد كيميائيين في أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة وكذلك إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدوري لشبكات المياه والخزانات الرئيسية.

في سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عن توصيل مياه الشرب لعدد من المدارس بمدينة الغردقه بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من توصيل المياه لمدرسة الحرية للتعليم الأساسي، ومدرسة الكوثر.

ويجرى العمل حاليا على توصيل المياه والصرف الصحي لمدرسة التضامن بمنطقة النجدة، ومن المقرر البدء فى العمل على توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لمدارس حامد جوهر بمنطقة الاستاد، والنور والأمل للمكفوفين، مع بداية الأسبوع المقبل.