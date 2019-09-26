شكرا لقرائتكم خبر عن «ربيع»: عبور ثاني أكبر سفينة حاويات بالعالم في أول مرور لها بقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة في القناة شهدت أمس الأربعاء عبور سفينة الحاويات العملاقة MSC ISABELLA، وهي ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم، في أول رحلة بحرية لها منذ تدشينها.

عبرت السفينة القناة ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي للقناة الجديدة في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا.

وقد وجه الفريق أسامة ربيع بتقديم كافة المساعدات المطلوبة لعبور السفينة بأمان في القناة وتعيين أكفأ المرشدين عليها.. ووفقا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن الجديدة التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع، الربان أشرف حبيب، مراقب الملاحة لصعود السفينة والترحيب بطاقمها والاطمئنان على عبورها بسلامة وأمان وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

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وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تحظى بمكانة رائدة في المجتمع الملاحي الدولي، نظرا لموقعها الفريد الذي يجعلها الوجهة الأولى للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، مؤكدا أن مشروع قناة السويس الجديدة نجح في جذب توكيلات ملاحية جديدة وسمح للقناة باستيعاب السفن العملاقة التي تتجه أنظار ترسانات السفن العالمية لصناعتها للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليل نفقات التشغيل.

يبلغ طول السفينة 399.7 متر، وعرضها 61 مترا، وغاطسها 14.5 متر، فيما تبلغ حمولتها الكلية 234 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 23 ألف حاوية، وتعد هذه السفينة التي ترفع علم بنما هي الأكبر بين السفن العابرة للقناة أمس ضمن قافلة الجنوب، وتتبع السفينة الخط الملاحي MSC وتصنف كثاني أكبر سفينة حاويات في العالم، كما أنها السفينة الرابعة ضمن سلسلة السفن الجديدة التي يتم بناؤها في ترسانتي ديبو وسامسونج، والمزمع تشغيلها تباعا خلال العام الجاري والربع الأول من العام المقبل.

من جانبه، أبدى الربان B.K.SINGH، ربان السفينة، سعادته بعبوره قناة السويس في أول رحلة بحرية للسفينة، معبرا عن إعجابه بالتطورات التي شهدتها قناة السويس عقب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، والتي لمسها خلال عمله، حيث سهلت من عبور السفن وقللت من فترات الانتظار، مشيداً بحرفية وخبرة مرشدي هيئة قناة السويس وثقته الكاملة في قدرتهم وكفاءتهم.

كما أعرب إيهاب فتحي، رئيس قطاع قناة السويس لشركة MSC بمصر، عن امتنانه الشديد للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، وأثنى على الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة لتطوير الخدمات الملاحية للسفن العابرة، وهو ما لمسه من ردود الفعل الإيجابية للتوكيل الملاحي وإشادتهم الدائمة بمستوى الأمان الملاحي وتيسير الإجراءات وسهولة عبور القناة منذ افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.

الجدير بالذكر أن قناة السويس شهدت أمس عبور 51 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 3.5 مليون طن.