شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يشيد بـ«حكمة السيسي» في ملف سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن مزارعي مصر يقفون «صفا واحدا خلف الرئيس، ومستعدون للتضحية بأموالهم ودمائهم في سبيل الحفاظ على الأمن القومي المصرى».

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وأضاف «عبدالرحمن»، في تصريحات صحفية، الخميس، أن «المصريين ليسوا ضد التنمية في إثيوبيا أو إقامة السدود لتعظيم الاستفادة من مياه النهر، لكنهم ضد المساس بحقوق مصر التاريخية في مياهه»، مشيدا بما سماه «حكمة الرئيس في التعامل مع هذا الملف».

وتابع نقيب الفلاحين أن «أسلوب ملء خزان سد النهضة يجب ألا يؤثر على احتياجات الزراعة في مصر، وأن أي اتفاق خلاف ذلك سوف يعرض الأمن القومي المصري لأخطار جسيمة، وقوة الشعب وتكاتفه خلف القيادة السياسية هي السبيل الوحيد للوقوف ضد الأخطار».

ودعا «عبدالرحمن» إلى «اليقظه وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تسعي للفتنة بين الشعب وقيادته، وتشويه كل إنجاز ووقف التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس السيسي»، معتبرًا أن «الخروج على الدولة إبان عام 2011 كاد يقضي على الدولة».