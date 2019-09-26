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أمن الجيزة يواصل حملاته لاعادة الاضنباط بالمنطقة الأثرية فى الهرم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المنطقة الأثرية بالهرم، حملة أمنية، أعدتها مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار.

 

أسفرت الحملة التى أشرف عليها العميد هشام الكومى، رئيس مباحث المنطقة الأثرية بالهرم، والنقيب ماجد فوزى، عن ضبط 8 مشتبه بهم، و6 أشخاص متهمين بالتسول، بالإضافة إلى ضبط عامل صادر ضده حكم قضائى.

 

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كما أسفرت الحملة، التى شارك بها ضباط شرطة المرافق، عن تحرير 95 مخالفة تعدى وإشغال طريٌ، خاصة بالباعة الجائلين، والمحلات التجارية، والمقاهى العشوائية.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والمخالفين، وأخطرت نيابة الهرم للتحقيق.

 

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