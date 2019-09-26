شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تبحث مع بومبارديه العالمية التعاون فى مجال السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى مسئولو وزارة النقل، وفد شركة بومبارديه العالمية لبحث التعاون فى مجال السكك الحديدية، وحضر اللقاء رئيس وقيادات السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل .

فى بداية اللقاءأعرب وفد بومبارديه عن رغبته التعاون مع هيئة السكك الحديدية فى تصنيع وتوريد 100 جرار جديد، وإعادة تأهيل 37 جرار هنشل و40 جرار ايدترانس تعمل ضمن الأسطول الحالى للسكة الحديد.

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وأكدت وزارة النقل فى بيان لها اليوم، على ضرورة أن يتضمن العرض النهائى من بومبارديه أسعار تنافسية متميزة ونقل تكنولوجيا صناعة الجرارات إلى مصر، وتدريب الفنيين المصريين، بالإضافة إلى عقود صيانة للجرارات وجدول زمنى مقترح لهذا التعاون المشترك .

وأشار البيان إلى الدعم الكامل لمرفق السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، و توطين صناعة النقل فى مصر، لافتا الى أن العمل يجرى على قدم وساق لتدعيم أسطول الجر بالهيئة من خلال التعاقد على شراء 250 جرارًا جديدًا وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة.

وأوضحت الوزارة أنه بالتوازى مع تدعيم قوة الجر بالسكة الحديد يتم تطوير كافة الورش، وتطوير بنيتها التحتية وتوفير المعدات الحديثة والأجهزة وقطع الغيار الأصلية، من المصانع المنتجة للجرارات على أن تتم إعادة التأهيل فى ورش سكك حديد مصر وتحت إشراف خبراء من المصانع العالمية لنقل الخبرات إلى المهندسين والفنيين المصريين.