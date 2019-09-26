شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف كيف تواجه وزارة البيئة موسم السحابة السوداء خلال 2019 ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة البيئة، فى خطتها لمتابعة موسم قش الأرز، والحد من ظاهرة السحابة السوداء، خلال عام 2019، على توزيع المهام على الوزارات والجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، لتعظيم الاستفادة من قش الأرز، وذلك فى الفترة من 15 أغسطس الماضى وحتى منتصف نوفمبر المقبل.

ويستعرض ”الخليج 365” من خلال هذا التقرير، أبرز عناصر تلك الخطة:

1- اعتمدت وزارة البترول الغاز الطبيعى كوقود فى النطاق الجغرافى للقاهرة الكبرى، وتفعيل وسائل السيطرة والتحكم فى الانبعاثات الضارة بالبيئة.

2- تابعت وزارة التنمية المحلية عمليات رصد الحرق المكشوف، ومتابعة المقالب العمومية وتوفير المعدات للحد من الحرق المكشوف.

3- تولت وزارة الكهرباء صيانة وتشغيل أنظمة التحكم والسيطرة على الملوثات، والاعتماد على الغاز الطبيعى بالقاهرة الكبرى والدلتا.

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4- اهتمت وزارة الصناعة بإجراء الصيانة الفورية وتشغيل أنظمة التحكم فى الانبعاثات، وتخفيف الأحمال ومنع استخدام المازوت والزيوت كوقود والاعتماد على الغاز الطبيعى.

5- وزارة الصحة، تتخذ الاحتياطات اللازمة بالمستشفيات.

6- وزارة النقل ترفع التراكمات من المواقع، ومنع إلقاء المخلفات بالطرق الرئيسية.

7- وزارة الرى ترفع مخلفات الترع والمصارف.

8- وزارة الإسكان ترفع كفاءة نظم ادارة المخلفات بالمدن الجديدة، ورفع التراكمات، والسيطرة على المقالب العمومية والمدافن.