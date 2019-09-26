شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط السعودية 338 المتجهة إلى الدمام تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل.

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وأضافت المصادر أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة فلاى ناس 566 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، بالإضافة إلى تأخر رحلة الخطوط الملكية الأردنية 502 المتجهة إلى عمان ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأشارت المصادر إلى أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت انتظاما تاما فى حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.