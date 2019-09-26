شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ضمان الجودة بالتعليم تعتمد 6 كليات و98 مدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابع لرئيس مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة فى 25 سبتمبر الجارى برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، قراراً باعتماد 6 كليات.

وتضمنت: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية، كلية الطب البيطري جامعة بني سويف، كلية التربية جامعة جنوب الوادى، كلية التمريض جامعة المنيا، كلية الصيدلة بنين بالقاهرة جامعة الأزهر، كلية اللغة العربية فى إيتاى البارود جامعة الأزهر، إضافة إلى اعتماد معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس، معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات، برنامج علم النفس وبرنامج الاجتماع بكلية الدراسات الإنسانية بنات بتفهنا الأشراف بالدقهلية جامعة الأزهر، ومنح مهلة لبرنامجين آخرين لاستيفاء بعض جوانب القصور.

كما أصدر المجلس قرار اعتماد 98 مدرسة بالتعليم قبل الجامعى، ومنح مهلة لـ 16 مدرسة لاستيفاء جوانب القصور التي وردت بالتقارير الفنية للهيئة، وقرارين آخرين بعدم اعتماد لمدرستين بالتعليم قبل الجامعى، واعتماد معهد أزهرى ابتدائى.