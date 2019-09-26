شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تبدأ تلقى طلبات راغبى التدريب بالوحدات المتنقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم مديريات القوى العاملة بمحافظات الفيوم ، والوادي الجديد ، وسوهاج ،و الدقهلية ، تلقى طلبات راغبي التدريب على مهن التفصيل والخياطة ، والسباكة ، والتركيبات الكهربائية ، بوحدات التدريب المتنقلة ، والتى أطلقتها وزارة القوى العاملة ، كمرحلة أولى من مبادرة" مهنتك مستقبلك ".

وقالت وزارة القوى العاملة إنه على راغبى التدريب التوجه الى مديريات القوى العاملة بالمحافظات المذكورة، أو مقر الوحدة المتنقلة بالقرى والتي تتواجد في قرية العدوة مركز الفيوم، وقرية شها مركز المنصورة ، ومركز الخارجة ناصر الثورة بالوادى الجديد، وبني حميل – مركز البليانا محافظة سوهاج ، لتسجيل بياناتهم في الدورات التدريبية.

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وتسهيلا على الشباب الراغب في التقدم للالتحاق بالدورات التدريبية ، الدخول على اللينك الخاص بالتسجيل على موقع وزارة القوى العاملة http://www.manpower.gov.eg/TrainingInUnits.html

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم التدريب على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر بمعدل (150) ساعة للدورة الواحدة ، ومهنتى السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة اسبوعين بمعدل( 60) ساعة للدورة الواحدة، مع اشتراط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة ، وألا يقل سنه عن 18 سنة.

وأَضافت أنه قبل كل دورة تدريبية سيقوم مختصون من الوزارة والمديرية بإجراء اختبارات التوجيه المهنى، وتوقيع الكشف الطبي على المتدربين، فضلا عن التأمين على كل متدرب ضد الإصابات، وفى نهاية كل دورة تدريبية يحصل الثلاثة الأوائل على ماكينة خياطة لكل متدربة ، وشنطة عدة في مهن السباكة والتركيبات الكهربائية ، كى يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يعود عليه بدخلًا يسهم فى توفير حياة كريمة له ولأسرته.