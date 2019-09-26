مصر | بعد انقلاب سيارة.. كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انقلاب سيارة.. كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن، إثر انقلاب سيارة سوزوكي فان، وتم الدفع برجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، لرفع حطام الحادث والعمل على سحب الكثافات المرورية، لعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا مفاده ورود بلاغ للواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، من إدارة شرطة النجدة، مفاده انقلاب سيارة أعلى محور صفط اللبن، ووجود كثافات مرورية.

وعلى الفور دفع مدير المرور، برجال المرور صحبتهم قوة أمنية، لمكان البلاغ لرفع حطام الحادث، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة سوزوكي فان أعلى محور صفط اللبن، اختلت عجلة القيادة بيد سائقها، مما أسفر عن انقلاب السيارة بالطريق، وتوصلت التحريات إلى أن السرعة الزائدة كانت السبب في وقوع الحادث.

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وتم رفع حطام الحادث، والعمل على سحب الكثافات المرورية، لعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وفي سياق أخر كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميا دين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير أكثر من 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة تنوعت ما بين ضبط (1476) مخالفة انتظار خاطئ، (482 ) مخالفات متنوعة، ضبط سيارة بدون لوحات معدنية، وضبط ( 2 ) دراجة بدون لوحات معدنية، ضبط ( 73 ) مخالفة تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 14 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، ( 8 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1846 ) نـمــوذج 125، ( 20 ) مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، ( 18 ) زجاج فاميه، ( 8 ) حجز توك توك، ( 59 ) التصالح الفوري، ( 16 ) ملصقات ومتعلقات، ( 4 ) دخان كثيف، ( 34 ) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 4123 مخالفة مرورية.

