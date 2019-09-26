مصر | خلال حملات مكبرة.. ضبط 15 قضية جنائية بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات مكبرة.. ضبط 15 قضية جنائية بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 55 كرسي –3 أسطوانة غاز – خلاطة- 8 ميزان – 3 برويطة – 5 ثلاجة – 7 شمسية – 3 حلة ونش – 7 فرش خردوات – 2 غرزة شاي- مدرج فاكهة –وبلغ الإجمالي 95 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي، تم تنفيذ حكم جزئى – 6 تسول – 8 حالات اشتباه، وبلغ الإجمالي 15 مخالفة.

وفي نفس السياق كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم لملاحقة الخارجين عن القانون وإزالة كافة الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وأسفرت جهود تلك الحملات مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 80 كرسى – 5 إستاند– 5 ترابيزة –15 أوتاد حديدية – 80 عرق خشب – 15 قلب شيشة – 3 ثلاجه – ونش – 2 برويطة- 150 سيخ حديد – 25 طقطوقة – 3 فرش خردوات – 12 عربة فول، وبلغ الإجمالي 385 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 13 اشتباه– بائع متجول – 2 تسول - تنفيذ حكم جزئى - مضايقة سائحين، وبلغ إجمالي القضايا المخالفة 18 قضية جنائية مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

