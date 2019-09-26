مصر | "500 ألف دولار".. بلاغ للنائب العام ضد شركة لتهربها من الضرائب وفصلها الموظفين تعفسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "500 ألف دولار".. بلاغ للنائب العام ضد شركة لتهربها من الضرائب وفصلها الموظفين تعفسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت موظفتين، ببلاغ للنائب العام ومكتب العمل، ضد شركة "كونك مي" لإدارة وإقامة وتشغيل المدارس، بسبب فصلهما دون وجه حق.

وأوضح البلاغ المقدم للنائب العام، والمقدم من "لوجينة طارق، ودينا أحمد مصطفى"، ضد شركة " كونك مي" "connec me"، لإدارة وإقامة وتشغيل المدارس، بسبب فصلهما من العمل.

وأضاف البلاغ، أن الشاكيتين التحقت بالعمل لدى شركة " كونك مي"، والمتخصصة في إدارة وتشغيل المدارس، بوظيفة تسويق وإدارة الأعمال، وأدتا عملهما بأمانة وإخلاص، وفي بداية شهر يناير أرسلتهم الشركة بمأمورية إلى دبي للقيام ببعض الأعمال الخاصة بالشركة، وقامت الشركة بحجز تذاكر السفر والإقامة.

وأكمل البلاغ، أن الشركة لم تتحمل المصروفات الخاصة بالموظفتين للقيام بأعمال الشركة، وطالبتا الشركة بقيمة ما تحملتاه وانفقاه، إلا أن الشركة لم تلتفت لهما، وفي موعد تحصيل الراتب الشهري فوجئتا الشاكيتين بعدم وجود المصروفات التي تحملتاها داخل المرتب.

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وأشار البلاغ، إلى أن الشاكيتين فوجئتا منذ أسبوع بإبلاغهم من الشركة أنه سوف يتم إغلاق فرعها بمصر، الأمر الذي ترتب عليه ضياع حقوقهما المالية لديهم، وصدور قرار من الشركة بإنهاء عقد الشاكيتين معها، وهو الأمر المخالف لقانون العمل، الذي ينص على دفع مستحقات العاملين حال فصلهما تعسفيًا، بالإضافة لقيمة محددة بدلًا من الفصل التعسفي.

وأضاف البلاغ، أن الشركة تربحت من عملها في مصر ما يصل لـ500 ألف دولار، ولم تسدد الضرائب المستحقة عن هذا المبلغ لمصلحة الضرائب، وبناءً على ذلك توجهت الشاكيتين بتحرير شكوى بمكتب عمل 6 أكتوبر قيدت برقم 2831 و2832 بتاريخ 22 سبتمبر 2019.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحفاظ على حقوق الشاكيتين، وكافة الموظفين لدى الشركة من تعسف أصحاب المصالح والفاسدين لسرقة أموال موظفيهم وأموال مصر لتهربهم من دفع الضرائب المستحقة عليهم.