أخبار مصر | "مصر للطيران" و"لوفتهانزا" توسعان اتفاقية المشاركة بالرمز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" و"لوفتهانزا" توسعان اتفاقية المشاركة بالرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وشركة لوفتهانزا الألمانية، أكبر شركات الطيران في القارة الأوروبية، عن توسيع اتفاقية المشاركة بالرمز الموقعة بين الشركتين الأعضاء في تحالف ستار لإتاحة المزيد من النقاط لعملاء الشركتين سواء في أوروبا أو في مصر.



وبهذا الشأن، صرح الطيار، أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأن "مصر للطيران تستهدف توفير شبكة خطوط واسعة لعملائها تصل بهم إلى وجهات السفر الأكثر طلبًا، خاصة في قارة أوروبا.

وبموجب توسيع الاتفاقية الحالية مع شركة طيران لوفتهانزا، أصبح بإمكان عملاء مصر للطيران السفر إلى كل من هامبورج وكولون في ألمانيا، بالإضافة إلى مدينتي نيس بفرنسا ووارسو ببولندا.



وعلى الناحية الأخرى صرح هيكو هيدوتش، رئيس قطاع الشراكات والتعاون بمجموعة لوفتهانزا الألمانية في فرانكفورت "إننا سعداء أنه أصبح بإمكاننا توفير رحلاتنا أمام عملاء شريكنا مصر للطيران إلى المزيد من الوجهات في ألمانيا".

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وفي نفس الوقت أصبح بإمكان عملاء لوفتهانزا الاستفادة من رحلات مصر للطيران إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ."



ومن جانبه، صرح الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأنه "بعد النجاح الذي حققته مصر للطيران في تعاونها مع شريكنا بالتحالف لوفتهانزا، فإن مصر للطيران تحرص على توسيع تواجدها في القارة الأوروبية عن طريق الوصول إلى وجهات جديدة تلبي رغبات عملائنا".



من الجدير بالذكر، فإن السفر على رحلات الاتفاقية يوفر العديد من المميزات لعملاء كلتا الشركتين، بما في ذلك خدمة Thorough Check-in والتي تسمح بإنهاء إجراءات السفر من أول نقطة للمغادرة وكذلك الاستمتاع بمميزات برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus.



وكذلك فإن الرحلات إلى كل من هامبورج وكولون متاحة للبيع والسفر عن طريق القنوات البيعية لمصر للطيران مثل الموقع الإلكتروني egyptair.com، بينما ستصبح الرحلات إلى كل من نيس ووارسو للبيع اعتبارًا من 2 أكتوبر على أن تبدأ الرحلات إلى المدينتين اعتبارًا من 9 أكتوبر 2019.