شكرا لقرائتكم خبر عن بعد افتتاح معرض موسكو للأغذية.. مصر تتطلع للمزيد من الصادرات الزراعية إلى روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن السوق الروسية تعد من أكبر وأهم الأسواق المستوردة للمحاصيل الزراعية المصرية الطازجة، ويمثل تواجد مصر في المعرض العالمي للأغذية في موسكو أهمية كبيرة لمتابعة آخر تطورات السوق وتوجه المستهلكين الروس لتوفير متطلباتها، وذلك للحفاظ على الحصة السوقية لمصر من الخضر والفاكهة داخل السوق الروسية.

أضاف، في تصريحات صحفية، الأربعاء، بمناسبة افتتاح الجناح المصري في المعرض، خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمير الجاري، أنه يتم تنويع المحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها لروسيا وإدخال أصناف جديدة مثل الفراولة والخس والعنب بجانب الأصناف التقليدية مثل البطاطس والبرتقال، لضمان زيادة صادراتنا الزراعية لهذه السوق الهامة وكذا زيادة العائد التصديري.

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أوضح رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن صادرات مصر من المحاصيل الزراعية وصلت إلى 4.3 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار، وتحتل روسيا المرتبة الثانية منها بكمية وصلت إلى 573 ألف طن بنسبة 13%، وبقيمة وصلت إلى 266 مليون دولار بنسبة 12%.

أشار «الدمرداش» إلى أن أهم المحاصيل التي يتم تصديرها لروسيا هي الموالح بكمية وصلت إلى 298 ألف طن بقيمة 122 مليون دولار، تليها البطاطس بكمية وصلت إلى 132 ألف طن بقيمة 51 مليون دولار، ثم البصل بكمية 67 ألف طن بقيمة 24 مليون دولار، ثم الرومان والعنب.

وافتتح السفير إيهاب طلعت نصر، سفير مصر لدى روسيا الاتحادية، فعاليات الجناح المصري في معرض موسكو الدولي للأغذية Food Moscow 2019 World في مجال السلع الزراعية والمنتجات الغذائية بمشاركة 25 شركة، منها 13 شركة تعمل في مجال تصدير المحاصيل الزراعية الطازجة، بحضور الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، رئيس مكتب التمثيل التجاري في موسكو، وأعضاء المكتب التجاري، وأحمد أمين، نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات.

وأشار الوزير المفوض التجاري إلى أن المكتب التجاري في موسكو قام بالإعداد والترتيب للمشاركة المصرية في المعرض بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات والمجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.