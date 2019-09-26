شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قرارات للسيسي بعدد من التعيينات بمجلس الدولة (نص القرارات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من التعيينات القضائية، حيث تم:

تعيين أحمد فوزي الحبشي، النائب بمجلس الدولة، في وظيفة مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة.

وقرار بتعيين أحمد بيومي سعد الرئيس من الفئة (ب) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض رئيسا من الفئة (ب) بمحكمة ههيا الابتدائية.

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وتعيين منصور ممدوح منصور، المندوب المساعد بمجلس الدولة، في وظيفة مندوب بمجلس الدولة.

وتعيين محمد على المندوب المساعد بمجلس الدولة في وظيفة مندوب بمجلس الدولة.

وللاطلاع على نص القرار: