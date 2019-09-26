شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يمنح أوسمة للفائزين بميداليات دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بمنح بعض الأوسمة للاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات بدورة الألعاب الإفريقية (المغرب 2019). وللاطلاع على نص القرار:

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