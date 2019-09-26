شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تبشر المواطنين: انخفاض فى درجات الحرارة بدءا من غدٍ الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض الحرارة بدءا من غدٍ الجمعة، حيث تسجل 33 درجة، وبعد غد السبت 32 درجة. وقال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى مداخلة للتليفزيون المصرى، اليوم الخميس، إن طقس اليوم مائل للحرارة على شمال البلاد، شديد الحرارة على الجنوب، محذرا من الشبورة المائية خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

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