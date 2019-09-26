شكرا لقرائتكم خبر عن مش كل حاجة فلوس.. أقارب الهارب الإخوانى هشام عبدالله يتوعدونه لسبه مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على تقريرلـ"الخليج 365" مع أقارب الإخوانى الهارب هشام عبد الله، الهارب إلى تركيا، حيث وجهوا له اللوم ووصفوه بالفاشل الباحث عن الأموال فقط.

"مش كل حاجة فلوس يا هشام" كانت هذه أول كلمات لسيدة مسنة من جيرانه فى منطقة فيصل، كما قال آخر يدعى "محمد رزق" : "هشام عبد الله خاين وعميل لقطر وتركيا ومكنش ليه دور فى السينما فيعمل ايه يدخل فى أى حاجة تجيبله قرش ولكن هو سلك الطريق الغلط ، الفلوس هي اللي غيرته".

وأضاف شخص آخر من جيرانه قائلا : "هشام بيتطاول على مصر وإن شاء الله مفيش حد بيشتم على مصر هنسيبه لا أنا ولا أي حد تانى".

الهارب هشام عبد الله لا يحظى بأى قبول فى تقديم البرامج وهو ما ظهر جلياً فى تعليقات المواطنين مع بداية تقديمه لبرنامج " ستوديو 25 " الذى يحاول تقديم الخدمة لقيادات الجماعة الإرهابية، وداعميهم في تركيا، من خلال تقديم "سيت كوم كوميدي، حيث خصص البرنامج لسب وشتم الشعب المصري"، مع توجيه سهام النقد السلبى للأوضاع المصرية سياسيا، واجتماعيا، واقتصاديا، إلا أن نتائج هجومه باءت بالفشل، بل أتت بأثر عكسي، بأن قدم خدمة للمصريين بعدما كشفت الإنجازات التي تحققها الحكومة على أرض الواقع زيف إدعاءاته.

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