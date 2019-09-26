شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار منتجات الأسماك بمنافذ "التموين" بعد التخفيضات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بتحب أكل السمك وعايز تعرف الأسعار الجديدة بعد تخفيضها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، خاصة بعدما زيادة طرح الكميات بشكل يومى؟.. تعرف عليها خلال التقرير التالى:
1ـ تتوافر أنواع من الأسماك المختلفة بمنافذ وزارة التموين وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.
2ـ توفير سمك بورى لأول مرة بسعر 35 جنيهًا للكيلو من منتجات "المحيط الأطلسى" وجيدة فى الوقت الذى يباع سعر البورى فى الأسواق من 60 إلى 75 جنيهًا.
3ـ تخفيض سعر كيلو البلطى أسوان إلى 21 جنيهًا بعدما كان يباع بـ24 جنيهًا.
4ـ أيضًا تخفيض سعر كيلو سمك الماكريل بالمجمعات الاستهلاكية إلى 25 جنيهًا بدلاً من 30 جنيهًا.
5ـ نوع أخر السمك هو المروكونة بسعر 30 جنيهًا بدلا من 38 جنيهًا.
6ـ زيادة المخزون الاستراتيجى لمنتجات الأسماك لـ3 أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار منتجات الأسماك بمنافذ "التموين" بعد التخفيضات الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.