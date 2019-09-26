شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار منتجات الأسماك بمنافذ "التموين" بعد التخفيضات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بتحب أكل السمك وعايز تعرف الأسعار الجديدة بعد تخفيضها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، خاصة بعدما زيادة طرح الكميات بشكل يومى؟.. تعرف عليها خلال التقرير التالى:

1ـ تتوافر أنواع من الأسماك المختلفة بمنافذ وزارة التموين وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

2ـ توفير سمك بورى لأول مرة بسعر 35 جنيهًا للكيلو من منتجات "المحيط الأطلسى" وجيدة فى الوقت الذى يباع سعر البورى فى الأسواق من 60 إلى 75 جنيهًا.

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3ـ تخفيض سعر كيلو البلطى أسوان إلى 21 جنيهًا بعدما كان يباع بـ24 جنيهًا.

4ـ أيضًا تخفيض سعر كيلو سمك الماكريل بالمجمعات الاستهلاكية إلى 25 جنيهًا بدلاً من 30 جنيهًا.

5ـ نوع أخر السمك هو المروكونة بسعر 30 جنيهًا بدلا من 38 جنيهًا.

6ـ زيادة المخزون الاستراتيجى لمنتجات الأسماك لـ3 أشهر.