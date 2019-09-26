شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: إعفاء كامل من المصروفات الدراسية والمدن لأبناء الشهداء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عقمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تقرر هذا العام إعفاء كامل من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية لأبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء.
وقال الخشت، فى تصريحات صحفية: "نحن مستمرون فى تحمل المصروفات ودعم الطلاب غير القادرين عن طريق إدارة التكافل الاجتماعى، ودعم كامل للرعاية الصحية للطلاب فى الحالات المرضية المختلفة".
وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن هذه القرارات تأتى من واجب جامعة القاهرة الوطنى تجاه هذه الفئة من الطلاب بعد التضحيات الكبيرة التى قدمها آباؤهم لصالح مصر والمصريين.
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