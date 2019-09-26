شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: إعفاء كامل من المصروفات الدراسية والمدن لأبناء الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عقمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تقرر هذا العام إعفاء كامل من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية لأبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء.

وقال الخشت، فى تصريحات صحفية: "نحن مستمرون فى تحمل المصروفات ودعم الطلاب غير القادرين عن طريق إدارة التكافل الاجتماعى، ودعم كامل للرعاية الصحية للطلاب فى الحالات المرضية المختلفة".

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وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن هذه القرارات تأتى من واجب جامعة القاهرة الوطنى تجاه هذه الفئة من الطلاب بعد التضحيات الكبيرة التى قدمها آباؤهم لصالح مصر والمصريين.