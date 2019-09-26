شكرا لقرائتكم خبر عن حى الزيتون يقود حملة لرفع الإشغالات ويغلق مقاهى الانترنت بمحيط المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، حملة بمحيط المدارس لرصد مقاهى النت التى تستقبل تلاميذ المدارس، وأسفرت الحملة عن غلق مقهى نت بشارع السعادة، حفاظا على حضور الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد.

وأكد رئيس حى الزيتون، أنه تم غلق وتشميع السايبر لإدارته بدون ترخيص وسرقة التيار الكهربائى، مشيرا إلى أن مثل هذه الأماكن تعرض مستقبل الطلاب للخطر وتهدده، وعلى كل مواطن الإبلاغ عنها للحفاظ على ابنائنا.

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من ناحية أخرى قاد حى الزيتون حملة لرفع الإشغالات وفتح الرصيف للمشاة ورفع الباعة الجائلين بشوارع " نصوح - جسر السويس - سليم الأول - شارع الزيتون - ترعة الجبل - سنان - ابن الحكم".

وتم إيقاف أعمال بناء مخالف متجاوز الارتفاع فى حارة الزاوية من جسر السويس بحضور كل من سكرتير الحى والأجهزة التنفيذية.