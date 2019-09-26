مد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة لطالبى تقنين الأراضى لنهاية أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بفتح باب تقنين أراضى الدولة، حتى 31 أكتوبر 2019 كمهلة أخيرة، تنفيذاً لقرارات لجنة إسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية فى اجتماعاتها يومى 4 و10 سبتمبر الجارى. وذكر بيان للوزارة اليوم أنه سيتم فتح التقنين للحالات الآتية فقط : 1- المدرج فقط فى المنظومة الإلكترونية وتقدم بطلب تقنين خلال المدة المحددة وينطبق عليها شروط التقنين . Advertisements 2- فتح باب التقنين لهذه الحالات وتقوم بسداد رسوم الفحص والمعاينة واستكمال دورة التقنين للحالات الجادة . كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظات بأن يتم إفادة الوزارة بمعدلات التنفيذ مع المواطنين بصورة دائمة حتى إستكمال كافة الإجراءات وإبرام العقود. وأكد على ضرورة تكثيف جهود المحافظات بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية فيما يخص التقنين وتوقيع أكبر عدد من العقود لتحصيل حقوق الدولة وتحقيق النسب المستهدفة. كما وجه الوزير بضرورة عقد المحافظين لاجتماعات مستمرة لمتابعة ملف تقنين واسترداد الأراضى مع كافة المسئولين فى الأحياء وجهات الولاية ومسئولى التقنين وأملاك الدولة والمساحة لحل أى معوقات أو مشاكل والعمل على سرعة حلها لتحقيق المستهدف وتحسين الأداء خلال الفترة المقبلة.

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