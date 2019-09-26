شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يبحث سبل التعاون مع رئيس هيئة فولبرايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة ماجى نصيف، مدير هيئة فولبرايت بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات بحضور الدكتور عبد الرحمن ذكرى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبير محروس من المكتب الدولى بالجامعة.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال لقائه بالوفد، أن الجامعة حريصة على فتح مجالات التعاون الأكاديمى والبحثى مع الهيئات الدولية والجامعات العالمية المتقدمة في التصنيفات الدولية، وبخاصة في ظل سعي الجامعة لإنشاء الفرع الدولى القائم على البرامج المشتركة والدرجات العلمية المزدوجة.

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من جانبها، أشادت ماجي نصيف مدير مكتب هيئة فولبرايت بالقاهرة، بدور الدكتور محمد الخشت في الاهتمام بتطوير البحث العلمي والنهوض بجودة العملية التعليمية والارتقاء بالموارد البشرية ومواكبة التطورات العلمية العالمية.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس جامعة القاهرة، وفد معهد التعليم الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة تقديم منح دراسية للطلاب في مجالات الهندسة والزراعة والطاقة ودعم مجال ريادة الأعمال.

وأوضح د. الخشت اهتمام جامعة القاهرة بمجال ريادة الأعمال، ودور حاضنة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة يتم تدريس مقرر ريادة الأعمال ومقرر التفكير النقدي لطلاب الجامعة كجزء أساسي من المقررات الدراسية، ومؤكدًا أن جامعة القاهرة تعمل بشكل مؤسسي ويجب أن تكون شريكًا فعالًا في كل اتفاقياتها ولا تقبل الجامعة بأية شراكة صورية، كما أن سياستنا الحالية هي التحالف مع الجامعات والمؤسسات في إطار خدمة السياسات التنموية للوطن.