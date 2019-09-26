شكرا لقرائتكم خبر عن عرض منظومة التأمين الصحى المصرية أمام ملتقى عربى ألمانى ببرلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض العالم والجراح المصرى دكتور جمال مصطفى منظومة التأمين الصحى المصرية ومزاياها والتى يتم تنفيذها على ستة مراحل بكل محافظات الجمهورية، تنتهى المرحلة الأولى منها خلال عام 2020 .

وفى محاضرة مهمة ألقاها العالم المصرى مساء أمس الأربعاء، فى بداية فعاليات “الملتقى الصحى العربى الألمانى الثانى عشر” والتى تختتم فى وقت لاحق اليوم، تناول شرحا مبسطا لمراحل تنفيذ المنظمة والتى بدأت من سيناء ومحافظات القناة وهى المحافظات التى تتميز بانخفاض كثافتها السكانية وارتفع مستوى التعليم .

وأوضح الدكتور مصطفى أن المنظومة تشمل إنشاء 65 مستشفى نموذجيا، 47 منها تابعة لوزارة الصحة و18 تابعة للجامعات، وأنه بدأ العمل فى مرحلتها الأولى بمستشفى لكل محافظة ماعدا القاهرة والاسكندرية لكل منها اثنتين، مشيرا إلى أن المستشفى النموذجى يقوم بعمل التطعيمات بلا انقطاع وكل ما يخص الأطفال بالإضافة إلى الكشف المتكامل على فيروس سى والأمراض السارية وعلاج المصابين والكشف على طلبة المدارس والشباب دون 18 عاما، كما يقوم المستشفى بإجراء العمليات التى تحتاج إلى مهارة خاصة مثل عمليات القلب المفتوح وزرع النخاع والجراحات الميكروسكوبية وزرع الأعضاء .

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يشارك فى الملتقى الصحى أكثر من 300 من الخبراء والمسؤولين ورجال الأعمال العرب والألمان، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً فى الطب والرعاية الصحية والتجهيزات الطبية. ويوفر الملتقى فرصة فريدة ومنصّة لتبادل الخبرات والمعلومات، وشبكة رئيسية لإقامة وتعزيز علاقات تجارية عربية ألمانية طويلة الأمد فى قطاع الرعاية الصحية.

يذكر أن العالم والجراح المصرى الدكتور جمال مصطفى سعيد، حاصل على جائزة الدولة فى العلوم الطبية كما قلده رئيس الجمهورية نوط الامتياز من الطبقة الأولى، وهو عضو فى ثلاث من أكبر الجمعيات العلمية العالمية فى مجالات الجراحة والأورام وهى جمعية السرطان الإكلينيكى الأمريكية) أسكوا (والأكاديمية الأوروبية للجراحات الحديثة، والجمعية الأوروبية لأبحاث السرطان، كما أنه المؤسس ورئيس مجلس الأمناء لأكبر صالون ثقافى فى مصر وهو صالون الجراح الثقافي.