الشرطة تحكم قبضتها على المنطقة الأثرية وتضبط 8 مشتبه بهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

شارك في الحملة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية.

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أسفرت الحملة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 8 حالات اشتباه يخضعون للفحص الجنائي وتنفيذ حكم قضائي جزئي، ومتهم بالسرقة و6 حالات تسول.

في مجال المرافق تحت إشراف اللواء حسن الدماطي، تم رفع 95 حالة تعد على الطريق العام.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.