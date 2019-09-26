أمن الجيزة يضبط 40 متهما بالاتجار في المخدرات و10 قطع سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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أسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 40 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 2335 جرام حشيش، 391 قرصا مخدرا، و70 جرام هيروين و1420 جراما من مخدر الإستروكس.

في مجال قضايا الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم ضبط 10 متهمين - 7 دفاع عن النفس- عُثر بحوزتهم على 9 فرد خرطوش محلية الصنع عيار 9مم، وطبنجة عيار 9مم، و21 طلقة مختلفة الأعيرة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.