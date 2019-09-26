مرور القاهرة يشن حملة مرورية مكبرة لضبط شوارع العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حملة مكبرة لإزالة كل الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع، للعمل على تحقيق السيولة المرورية.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

وواصلت الحملات المرورية جهودها أعلى المحاور والشوارع بالعاصمة لرصد المخالفات للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.