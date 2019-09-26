مصر | اليوم.. محاكمة موظف بـ"هاوس جاز" لاتهامه بالاختلاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. محاكمة موظف بـ"هاوس جاز" لاتهامه بالاختلاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس محاكمة موظف بالشركة الدولية لأعمال الغاز "هاوس جاز" لاتهامه باختلاس 117 ألف جنيه مملوكة لجهة عمله.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار تامر فاروق، المحامى العام بنيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 5735 لسنة 2015 جنايات قسم البساتين، عن قيام المتهم هشام سعد محمد عمر بصفته أحد العاملين بإحدى شركات المساهمة " مسئول تركيب بالشركة الدولية لاعمال الغاز "هاوس جاز"، باختلاس مالا وجد فى حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس خامات ومعدات موصوفة بتقرير لجنة الفحص تبلغ قيمته 116977 جنيه "مائة وستة عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيها، مملوكة لجهة عمله مسلمة إليه من مخازنها بحسبانه مختص باستلامها، لاستخدامها فى أحد المشروعات التابعة للشركة، ومعهود إليه حفظها واستعمالها فى هذا الغرض، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.

ضبط موظف بـ"هاوس جاز" قبل بيعه 400 أسطوانة بوتاجاز في السوق السوداء



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ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة 400 اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء بمنطقة منشـأة القناطر. وأفادت التحريات بأن أمين مخزن بشركة هاوس جاز وعدد من المسؤولين بوزارة التموين متورطون في الوقائع، وألقي القبض على أمين المخازن، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطر المستشار محمد ذكري، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن النيابة ستستدعي عددا من المسؤولين بوزارة التموين بقطاع أكتوبر، وأيضا مسؤولين بشركة هاوس جاز لكشف ملابسات الواقعة.

ووردت معلومات إلى اللواء كمال الدالي، مدير الإدارة العامة للمباحث، معلومات بتورط أمين مخزن بشركة هاوس جاز ببيع حصة من أسطوانات الغاز في السوق السوداء، وعلى الفور أمر اللواء طارق الجزار، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتشكيل فريق بحث، وكشفت التحريات عن اتفاق المتهم مع عدد من المسؤولين بوزارة التموين بالمنطقة على بيع عدد من اسطوانات الغاز في السوق السوداء مقابل حصولهم على أموال، فتم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، وانطلقت قوة من المباحث بقيادة المقدم محمد داود، رئيس مباحث التموين.

وألقت القبض على المتهم، وتمكن ضبط سيارة محملة بـ400 أسطوانة غاز.