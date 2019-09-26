شكرا لقرائتكم خبر عن «القديسة دميانة» ببلقاس يرسم أول راهبة أسترالية للبدء في إعمار دير بسيدني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط ترانيم وألحان كنسية، شهد دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس بمحافظة الدقهلية، رسامة أول راهبة استرالية لتسكينها بدير جديد بمدينة سيدني، كأول دير راهبات خارج مصر يتبع الطائفة الأرثوذكسية، وذلك خلال مراسم رسامة عدد من الراهبات بالدير.

«القديسة دميانة» ببلقاس يرسم أول راهبة أسترالية

ترأس مراسم وصلوات الرهبنة الأنبا ماركوس مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى ورئيس دير القديسة دميانة، والأنبا دانييل أسقف سيدنى، والأنبا صليب مطران ميت غمر، والأنبا كراس أسقف المحلة، والأنبا ديمتريوس أسقف ملاوي، كما حضر المراسم ولأول مرة 6 رئيسات أديرة راهبات بالقاهرة والصعيد، كما حضرت الأم كاترين رئيسة دير سيدنى، والتى أكدت أن الراهبة التي يتم رسامتها اليوم هي أول راهبة تنضم لدير سيدنى والذى تم انشاؤه منذ عامين.

«القديسة دميانة» ببلقاس يرسم أول راهبة أسترالية

كانت طالبة الرهبنة الاسترالية وتدعى «كاتى» تركت موطنها الأصلي أستراليا وجاءت إلى محافظة الدقهلية مع الأم كاترين رئيسة الدير منذ عدة أيام للاستعداد لمراسم الرهبنة، واختار لها الأنبا ماركوس مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة اسم رهبنة جديد وهو «أليصابات»، وهو الإسم الذي ستقضى به باقى حياتها داخل الدير بأستراليا وفق العقيدة الأرثوذكسية.

«القديسة دميانة» ببلقاس يرسم أول راهبة أسترالية

«القديسة دميانة» ببلقاس يرسم أول راهبة أسترالية

ويؤكد الأنبا ماركوس أنه يتم اختيار أسماء جديدة للراهبات بخلاف أسمائهن الرسمية لأنها تخلت عن حياتها القديمة بكل مافيها من اسم ومعاملات وشخصية لتبدأ حياة جديدة داخل الدير بروح جديدة واسم جديد ويتم اختيار الاسم من أسماء القديسين في الكنيسة أو من الشخصيات من الكتاب المقدس، ويهمنا ان الراهب والراهبة يأخد اسم قديس ويكون هناك حياة وتعلم وعلاقة مع هذا القديس.

«القديسة دميانة» ببلقاس يرسم أول راهبة أسترالية

«القديسة دميانة» ببلقاس يرسم أول راهبة أسترالية

وأشار الأنبا ماركوس إلى أن رسامة راهبة استرالية بدير القديسة دميانة ببلقاس لأول مرة لها أسباب، قائلا في تصريحات لـ«المصري اليوم»، «هناك ديرين للفتيات بسيدنى يتبعن مطرانية سيدنى بأستراليا كأول دير للراهبات، ولكن حتى الآن لم يتم تسكين أحد بهما رغم إنشائهما منذ عامين، وبالتالى لم تسجلهما الكنيسة رسميا لأن الإعمار بالبشر أساسي للاعتراف، ولذلك تم ايفاد رئيسة الدير من راهبات دير القديسة دميانه لإعمار الدير، واليوم تم رسامة أول راهبة به كنواة للإعمار وبعد الاعتراف الرسمى سيتم استقلال راهبات الدير نهائيا عن دير القديسة دميانة».

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وانفردت «المصري اليوم» بحضور مراسم رسامة الراهبة الأسترالية و7 راهبات جدد من طالبات الرهبنة بدير القديسة دميانة.

«القديسة دميانة» ببلقاس يرسم أول راهبة أسترالية

«القديسة دميانة» ببلقاس يرسم أول راهبة أسترالية

وبدأت مراسم ترسيم الراهبات الثمانية في الرابعة والنصف صباحا عقب انتهاء صلاة التسبحة مباشرة حيث رقدت الفتيات الثمانية بملابسهن الرصاصى على الأرض وتم وضع سياج من الأخشاب مرفوعا عن الأرض حولهن ثم تم تغطيتهن بغطاء «أبيض» لتبدأ صلاة الجنازة عليهن حيث يتم تشييع جثامين الفتيات من العالم في طقس جنائزى لتبدأن حياة جديدة مع الرهبنة والتى تشترط الزهد والفقر الاختياري وتم الطقوس وسط ألحان وترانيم على صوت المرنم المعلم إبراهيم عياد والذى يشارك في ر سامة راهبات بدير القديسة دميانة لأول مرة .

وبعد ساعتين تم رفع الغطاء لتنهضن الفتيات ليستكملن مراسم دخول حياتهن الجديدة في عالم الرهبنة، بدأ الأنبا صليب مطران ميت غمر وبلاد الشرقية، تلاوة «قسم الرهبنة» ورددته الراهبات الجدد خلفه مؤكدا «ان هذه الوصية هي دستور حياتهن القادمة في الدير ويجب أن تلتزمن به لأنه هو سبيل نجاتكن وقبولكن في ملكوت السماوات».

«القديسة دميانة» ببلقاس يرسم أول راهبة أسترالية

وتعهدت كل راهبة خلال القسم أمام الأنبا ماركوس رئيس الدير وآباء الكنيسة «بأن تحترم قوانين الكنيسة وتسلك حسب قوانين الرهبنة معترفة بأنها موت عن العالم وأن تبدأ بحياة الشركة في الدير وأن تبتعد عن حب المال وعن محبة النصيب الأكبر وألا تدخل في معاملات مالية حتى لو كان مع أسرتها وأقاربها، وأن تلتزم بأن تعيش حياة العفة والطاعة والالتزام بواجباتها وبالعمل الذي يوكل إليها من مسؤوليات وأن تحب الكل وتخدم الجميع وألا يعلو صوتها في الدير ولاتحب الترف مع البعد عن التعالى وعدم مخالطة العلمانين أو استقبالهم في قلايتها (غرفتها) وأن تكون أمينة في اعترافاتها ولاتسلك حسب هواها ومشيئتها ولاتترك نفسها للاشتراك في تذمر آخرين كما تتعهد بالارتباط بحياة السكون والتأمل والمواظبة على الصلوات والقراءات وعدم الخروج من الدير إلا في حالة المرض أوبتكليف من رئيس الدير لمهمة تخص الدير».

«القديسة دميانة» ببلقاس يرسم أول راهبة أسترالية

«القديسة دميانة» ببلقاس يرسم أول راهبة أسترالية

واستكمل الأنبا ماركوس طقوس الرهبنة وهي قص شعر الراهبات، حيث يتم قص الشعر من خمس مواضع على هيئة صليب وشارك كل مطران في قص جانب مع اطلاق الاسم الجديد على كل واحدة، وأكد «ماركوس» أن قص الشعر علامة على الموت عن العالم وترك زينة الحياة لأن الشعر هو زينة المرأة لكن من هذه اللحظة تتخلى الراهبات عن كل زينة وكل الأمور الفارغة وتهتم فقط بحياتها الجديدة مع الله، والرهبنة هي ندر وعلامة الندر هي قص الشعر.

ثم ارتدت الراهبات السبع الملابس السوداء التي يتعيش بها طوال الأيام والسنوات الباقية من حياتها وقام الأنبا ماركوس والأباء المطارنة برشمها جميعا بالصليب وهذه الملابس عبارة عن (ثوب واسع وقلنسوة وتعنى غطاء للرأس والجزء العلوى من الجسد ومنطقة أي حزام)، بينما تردد الراهبات ألحان فرايحى تقول «لبست الفرح والتهليل وتمنطقت بالقوة يا ابنة صهيون»، بينما يقول المطارنة «البسى عليكى ثوب البر ودرع الخلاص واصنعى ثمرة تليق بالتوبة».

وسادت مشاعر السعادة والفرح بين الراهبات الجدد وتقدمن وهن يحملن الشموع المزينة بالزهور، لإلتقاط صور تذكارية مع المطارنة ورئيسات الأديرة .