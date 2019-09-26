شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب صوتي لقيادي إخواني يهدد بتفجيرات: نجهز لعمل كبير يزيد الوضع اشتعالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال حلقة الأربعاء من برنامج «كل يوم»، الذي يذاع عبر قناة «On E» تسجيلًا صوتيًا تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للقيادي الإخواني الهارب على بطيخ، يحرض من خلال شخص آخر على إشعال الأوضاع في مصر.

وجاء الحديث خلال التسريب كالتالي:

بطيخ: «خليني أقولك إني مستبشر إن فيه نصر كبير هيتحقق خلال اليومين الجايين بإذن الله».

المتحدث: «حقيقي إحنا تعبانين جدًا وحضرتك مش متخيل حجم الظلم اللي بنتعرض له».

بطيخ: «الله المستعان، إن شاء الله الفترة الجاية هيبقى عندكم مهام كتيرة وكبيرة عشان نحقق مكتسبات كتيرة من خلال المظاهرات ونستعيد القدرة التنظيمية للحشد والتظاهر الفترة الجاية».

المتحدث: «بحاول أكون متفائل لكن إحنا بنعيش ظروف صعبة جدًا جدًا، تضييق الداخلية وأمن الدولة كبير جدًا».

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بطيخ: «أوصيكم بالصبر إن شاء الله، هانت خلاص، عاوز أطمنك إننا بنستعيد تعاطف العالم معانا بشكل كبير، والإخوة في تركيا مصرين على المساعدة والمساندة، وعاوز أبلغك إننا لازم نتبع نفس السياسة في الظهور بالمظاهرات والاختفاء وقت الضرورة إذا لزم الأمر.. فاهمني طبعا».

المتحدث: «أنا فاهم حضرتك، وبطمنك إحنا جاهزين وبنرشد الإخوة بكل المحافظات عشان نحتشد الجمعة الجاية في المظاهرات».

بطيخ: «أبشركم بعمل كبير هيهز البلد بجد، متقربوش للأديرة والكنائس».

من جانبه علق الدكتور ثروت الخرباوي، القيادي الإخواني السابق، خلال استضافته بالبرنامج: «الجماعة بتجهز لهم، الشبكة وقعت في الجزئية دي، وأعاد الأمر وقال بنجهز لهم وده معناه إن الإخوان يبعدوا عشان العملية لما تحصل ومش هتحصل والمصريين هيحموا الأديرة حتى لا يمس الأنجاس الشعب المصري لله».

وحذر من مخططات الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أنها تحاول اللعب على كل الأوتار، حيث تحاول اتباع سياسة «الكر والفر»، مشددًا على أن الجماعة لا تراهن على الشعب المصري إطلاقًا حيث لن يستجيبوا لدعوات الإخوان.

وأكد الخرباوي، استنادًا على أحد التسريبات التي أذاعها الإبراشي، والتي أظهرت سب الإخواني الهارب بهجت صابر للمصريين، على أن الإخوان لا يحترمون الشعب المصري.