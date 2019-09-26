شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تحويل الطالب إلكترونيا مباشرة لمدرسة أخرى دون انتظار باقى الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب يحول إلكترونيًا فورًا حيال قيامه بالنقل والتحويل من مدرسة إلى أخرى دون انتظار انتهاء باقى الإجراءات على أن يتسلم ولى الأمر خطابًا من طلب التحويل الإلكترونى يتم إرفاقه بطلب وملف التحويل.

جاء ذلك بعد شكاوى أولياء الأمور من بطء إجراءات التحويل الإلكترونى بين المدارس وبعضها، حال قيام ولى الأمر بنقل ابنه لمدرسة أخرى.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الإدارات التعليمية يجب أن تسهل إجراءات سحب الملف من المدارس وتحديدًا المدارس الخاصة، والتى ترفض منح أولياء الأمور ملفات أبنائهم إلا بعد سداد مبلغ مالى حدده القانون والقرارات الوزارية المنظمة.

وكانت الدراسة انطلقت الأحد الماضى فى جميع المحافظات، حيث استقبلت قرابة 55 ألف مدرسة ما يقرب من 23 مليون طالب وطالبة فى النظامين الجديد والقديم، فيما تتابع الوزارة وصول واستلام الكتب دون ربطها بالمصروفات الدراسية.

ووجهت الوزارة باتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.