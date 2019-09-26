القاهرة 34.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 34

شبين الكوم 21 34

طنطا 20 33

دمنهور 19 32

الإسكندرية 18 29

بلطيم 18 29

مطروح 20 28

السلوم 20 29

سيوة 18 33

بورسعيد 23 30

دمياط 22 29

الزقازيق 20 34

الاسماعيلية 20 34

السويس 21 34

العريش 20 30

رفح 20 30

رأس سدر 20 34

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نخل 15 33

نويبع 26 33

طابا 24 31

كاترين 15 32

الطور 25 32

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 23 35

مرسى علم 26 34

الفيوم 21 35

بنى سويف 21 36

المنيا 19 36

أسيوط 21 36

سوهاج 22 37

قنا 23 38

الأقصر 24 38

أسوان 25 39

أبوسمبل 25 39

الوادى الجديد 23 40

شلاتين 27 36

ابو رماد 28 36

حلايب 29 33

رأس حدربة 29 33